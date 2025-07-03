Что известно о евроколеи Львов-Польша

Проект "Укрзализныци" одобрил Координационный комитет программы Connecting Europe Facility, сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра Алексея Кулебу.

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Евроколея – это короткое время в пути, новые возможности для транзита, разгрузка пунктов пропуска. И одновременно – это инвестиция в экономическую устойчивость Украины, развитие торговли, усиление экспорта, новые возможности для бизнеса и логистики,

– говорит Кулеба.

По его словам, это четкий сигнал, что Украина уже часть европейской транспортной сети. Это первый полноценный участок будущего прямого железнодорожного соединения европейской колеей с Европой: Скнилов – Мостиска II, со стандартом колеи 1 435 миллиметров.

Почему меняют ширину колеи

Исторически Украина унаследовала от Российской империи и Советского Союза более широкую чем в Европе железнодорожную колею. Сейчас, когда Украина хочет присоединиться к Евросоюзу, она также хочет решить проблему стандарта железнодорожной колеи. Ширина украинской колеи – 1 520 миллиметров – отличается от европейской колеи – 1 435 миллиметров.

Как сообщалось ранее, реконструкцию пути на участке Госпограница-Мостиска II-Скнилов должны начать в 2026 году.