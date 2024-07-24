Какую сумму на строительство евроколеи получит Украина
Как сообщается, "Укрзализныця" получит почти 43 миллиона евро на совершенствование железнодорожной сети и развитие пути.
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Этот проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1 435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Его общий бюджет 85,91 миллиона евро, механизм ЕС предоставит Укрзализныце 42,95 миллиона евро,
– говорится в сообщении.
В рамках указанной заявки планируется реализовать:
- Проектирование реконструкции железнодорожных сооружений с внедрением колеи шириной 1435 мм на участке Чоп – Львов.
- Проектирование реконструкции железнодорожных сооружений со строительством колеи 1435 мм и электрификацией на участке Львов – Черновцы – Вадул-Сирет – Госграница.
- Разработка стратегии реконструкции Львовского железнодорожного узла с учетом перспектив расширения железнодорожной сети колеи шириной 1435 мм в рамках трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на территории Украины.
- Проектирование и строительство колеи 1435 мм с электрификацией на участке Павлово-2 / Матевце – Ужгород.
- Электрификация пути 1435 мм на участке Чоп – Ужгород.