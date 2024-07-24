Какую сумму на строительство евроколеи получит Украина

Как сообщается, "Укрзализныця" получит почти 43 миллиона евро на совершенствование железнодорожной сети и развитие пути.

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Этот проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1 435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Его общий бюджет 85,91 миллиона евро, механизм ЕС предоставит Укрзализныце 42,95 миллиона евро,

– говорится в сообщении.

В рамках указанной заявки планируется реализовать: