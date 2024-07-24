Яку суму на будівництво євроколії отримає Україна

Як повідомляється, "Укрзалізниця" отримає майже 43 мільйони євро на вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії.

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Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1 435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 мільйона євро, механізм ЄС надасть Укрзалізниці 42,95 мільйона євро,

– йдеться в повідомленні.

У рамках зазначеної заявки планується реалізувати: