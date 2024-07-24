Яку суму на будівництво євроколії отримає Україна
Як повідомляється, "Укрзалізниця" отримає майже 43 мільйони євро на вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії.
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Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1 435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 мільйона євро, механізм ЄС надасть Укрзалізниці 42,95 мільйона євро,
– йдеться в повідомленні.
У рамках зазначеної заявки планується реалізувати:
- Проєктування реконструкції залізничних споруд з впровадженням колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп – Львів.
- Проєктування реконструкції залізничних споруд із будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів – Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон.
- Розробка стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм у рамках транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України.
- Проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на ділянці Павлове-2 / Матьовце – Ужгород.
- Електрифікація колії 1435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.