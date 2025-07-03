Що відомо про євроколію Львів-Польща

Проєкт "Укрзалізниці" схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility, повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем’єр-міністра Олексія Кулебу.

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Євроколія – це коротший час у дорозі, нові можливості для транзиту, розвантаження пунктів пропуску. І водночас – це інвестиція в економічну стійкість України, розвиток торгівлі, підсилення експорту, нові можливості для бізнесу та логістики,

– говорить Кулеба.

За його словами, це чіткий сигнал, що Україна вже частина європейської транспортної мережі. Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ, зі стандартом колії 1 435 міліметрів.

Чому змінюють ширину колії

Історично Україна успадкувала від Російської імперії та Радянського Союзу ширшу аніж у Європі залізничну колію. Зараз, коли Україна хоче приєднатися до Євросоюзу, вона також хоче вирішити проблему стандарту залізничної колії. Ширина української колії – 1 520 міліметрів – відрізняється від європейської колії – 1 435 міліметрів.

Як повідомлялося раніше, реконструкцію колії на дільниці Держкордон-Мостиська ІІ-Скнилів мають розпочати у 2026 році.