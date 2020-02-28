Коли Укрзалізниця почне будувати євроколію зі Львова до кордону з Польщею

В Укрзалізниці зазначили, що будівництво євроколії розпочнуть у 2020 році зі львівської станції Скнилів до україно-польського кордону. Проєктом вже зацікавилися низка польських та чеських компаній.

Реалізація проєкту дозволить нарощувати обсяги перевезень з країнами ЄС, зазначили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Будівництво євроколії раніше анонсував колишній голова Укрзалізниці Євген Кравцов. На її будівництво національний перевізник витратить приблизно 900 мільйонів гривень інвестицій. За словами Кравцова, проєкт мали б реалізувати до кінця 2020 року.

Будівництво колії, що відповідає європейським стандартам, дозволить пасажиру сісти в поїзд у Львові та без пересадок дістатися європейських країн,

​– повідомили в Укрзалізниці.

Довідка. Україна та ЄС мають різні стандарти, зокрема ширину колій. Це ускладнює здійснення прямих залізничних рейсів з українських міст до європейських. Такі рейси здійснюються переважно на спеціальних вагонах, які на кордоні переносять на колії європейського зразка.

До слова, 9 грудня 2019 року угорська залізнична компанія MÁV-START запустила потяг Будапешт – Мукачево. Він відправляється від спеціально обладнаної платформи, побудованої у тому місці, де закінчується євроколія. Пасажирам доводиться долати відстань приблизно у пів кілометра, щоб дістатися до неї від будівлі вокзалу.

Що відомо про майбутню євроколію

Євроколію планують прокласти від державного кордону до станції Скнилів на околиці Львова. Відстань до Скнилова від головного залізничного вокзалу – 5,5 кілометра, від аеропорту "Львів" – 3 кілометри та автостанції – 1 кілометр.

Станція Скнилів: дивіться на карті