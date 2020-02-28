Когда Укрзализныця начнет строить евроколею из Львова до границы с Польшей

В Укрзализныци отметили, что строительство евроколеи начнут в 2020 году из львовской станции Скнилов до украино-польской границы. Проектом уже заинтересовались ряд польских и чешских компаний.

Реализация проекта позволит наращивать объемы перевозок со странами ЕС, отметили в пресс-службе Укрзализныци.

К слову: Укрзализныця запустит скоростные поезда из Львова в Краков, Прагу и Вену

Строительство евроколеи ранее анонсировал бывший глава Укрзализныци Евгений Кравцов. На ее строительство национальный перевозчик потратит примерно 900 миллионов гривен инвестиций. По словам Кравцова, проект должны реализовать до конца 2020 года.

Строительство колеи, которая соответствует европейским стандартам, позволит пассажиру сесть в поезд во Львове и без пересадок добраться в европейские страны,

​– сообщили в Укрзализныци.

Справка. Украина и ЕС имеют разные стандарты, в частности ширину путей. Это затрудняет осуществление прямых железнодорожных рейсов из украинских городов в европейские. Такие рейсы осуществляются преимущественно на специальных вагонах, которые на границе переносят на пути европейского образца.

К слову, 9 декабря 2019 года венгерская железнодорожная компания MÁV-START запустила поезд Будапешт – Мукачево. Он отправляется от специально оборудованной платформы, построенной в том месте, где заканчивается евроколея. Пассажирам приходится преодолевать расстояние примерно в пол километра, чтобы добраться к ней от здания вокзала.

Что известно о будущей евроколеи

Евроколею планируют проложить от государственной границы до станции Скнилов на окраине Львова. Расстояние до Скнилова от главного железнодорожного вокзала – 5,5 километра, от аэропорта – 3 километра и автостанции – 1 километр.

Станция Скнилов: смотрите на карте