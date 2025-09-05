Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу президента України. Зеленський привітав залізничників і подякував їм за виконану роботу.

Що відомо про євроколію Укрзалізниці?

Україна поступово інтегрує залізницю в європейську систему. Першим обласним центром, з'єднаним з країнами Європи став Ужгород. Володимир Зеленський зазначає, що подібних проєктів у співпраці з Євросоюзом виконають багато.

Це дуже важливо, що під час війни попри всі виклики ми робимо такі спільні проєкти. Спочатку ми з’єдналися з електромережею. І це був дуже серйозний енергетичний – в усіх сенсах цього слова – проєкт. А сьогодні ми об’єднуємось таким логістичним проєктом. Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз. Я думаю, що це правильні кроки вперед. Дякую,

– зазначив президент України.

Зеленський в Ужгороді побачив нову колію Укрзалізниці, що з'єднує Україну з Європою: дивіться відео

Як розповіли міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, створена в межах флагманського проєкту євроколія має довжину 22 кілометри.

Зеленський взяв участь у відкритті євроколії з Ужгорода / Фото пресслужби Офісу Президента

Перші потяги запустять новою колією вже 12 вересня. Надалі триватиме її розбудова до Львова.

Користуючись нагодою Володимир Зеленський подякував залізничникам, які попри всі російські атаки й втрати особового складу, виконують свою роботу.

