Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу президента України. Зеленський привітав залізничників і подякував їм за виконану роботу.
Що відомо про євроколію Укрзалізниці?
Україна поступово інтегрує залізницю в європейську систему. Першим обласним центром, з'єднаним з країнами Європи став Ужгород. Володимир Зеленський зазначає, що подібних проєктів у співпраці з Євросоюзом виконають багато.
Це дуже важливо, що під час війни попри всі виклики ми робимо такі спільні проєкти. Спочатку ми з’єдналися з електромережею. І це був дуже серйозний енергетичний – в усіх сенсах цього слова – проєкт. А сьогодні ми об’єднуємось таким логістичним проєктом. Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз. Я думаю, що це правильні кроки вперед. Дякую,
– зазначив президент України.
Як розповіли міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, створена в межах флагманського проєкту євроколія має довжину 22 кілометри.
Зеленський взяв участь у відкритті євроколії з Ужгорода / Фото пресслужби Офісу Президента
Перші потяги запустять новою колією вже 12 вересня. Надалі триватиме її розбудова до Львова.
Користуючись нагодою Володимир Зеленський подякував залізничникам, які попри всі російські атаки й втрати особового складу, виконують свою роботу.
Потяги з України до Європи: останні новини
Укрзалізниці впроваджує проєкт зі створення євроколій, що дасть змогу зменшити час у дорозі з України, відкрити нові можливості для транзиту та розвантажити прикордонні пункти пропуску. Таку лінію відкриють, зокрема зі Львова до Польщі. Майбутня європейська колія Скнилів – Мостиська ІІ буде побудована зі стандартом 1 435 міліметрів. Її реконструкцію планують почати у 2026 році.
Через ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті з 25 серпня до 20 вересня змінилися зупинки та кінцеві станції міжнародних поїздів Укрзалізниці. На цей час поїзд № 143/146 Чоп – Відень – Чоп зупинятиметься лише на станції Будапешт-Келенфельд.