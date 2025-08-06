Угорська залізниця оголосила про проведення масштабних ремонтних робіт з 25 серпня до 20 вересня. Тому у цей період будуть змінені зупинки та кінцеві станції для певних міжнародних поїздів, пише 24 Канал з посиланням на УЗ.

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Які зміни руху поїздів УЗ очікувати?

У нещодавньому повідомленні оголосили, що потяг №9/10, який курсує між Києвом та Будапештом, тепер прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті, а не з попереднього термінала в Келеті.

А поїзд № 143/146 Чоп – Відень – Чоп, безпересадні вагони Київ – Відень – Київ, матимуть зупинку лише на станції Будапешт-Келенфельд. Зупинку на станції Келеті скасовано.

З 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті. Змінюються зупинки та кінцеві станції для трьох міжнародних поїздів,

– йдеться у повідомленні.

При цьому Укрзалізниця підкреслила доступність станцій Будапешт-Нюгаті та Будапешт-Келенфельд, які добре пов'язані з метро, трамваєм та автобусним сполученням.

Пресслужба закликає мандрівників звернути увагу на ці зміни під час пошуку квитків.

До слова, раніше Укрзалізниця запровадила верифікацію через Дія.Підпис.