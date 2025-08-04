Тепер розмір малої ручної поклажі у Ryanair повністю збігається зі стандартами Wizz Air. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт авіаперевізника.

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Які нові норми ручної поклажі Ryanair?

З 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо ручної поклажі для авіапасажирів Ryanair.

Тепер мандрівникам дозволено брати на борт літака сумку розміром 40×30×20 сантиметрів, що більше, ніж раніше, коли дозволені розміри становили 40×25×20 сантиметрів.

Слід зауважити, що ця зміна стосується всіх пасажирів, незалежно від їхнього тарифного класу.



Ryanair оновив норму ручної поклажі / Фото Ryanair

Водночас розміри великої ручної поклажі, за яку стягується додаткова плата при купівлі квитка за базовим тарифом, залишаться незмінними. Пасажирам нагадали, що максимально допустимі розміри такої поклажі – 55×40×20 сантиметрів.

До слова, раніше Ryanair розкритикував задум ЄС щодо ручної поклажі.