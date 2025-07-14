Він вважає, що з практичною реалізацією задуму ідеї Європарламенту будуть проблеми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що в Ryanair кажуть про задум щодо ручної поклажі?

Майкл О'Лірі висловив занепокоєння щодо практичної реалізації пропозиції Європейського парламенту гарантувати пасажирам право на безплатне перевезення двох місць ручної поклажі на борту літака.

Тут є технічний нюанс – дві безоплатні одиниці ручної поклажі не помістяться, для цього недостатньо місця. Тож ми не думаємо, що ця ініціатива пройде… У Європарламенті багато божевільних, які люблять вносити божевільні ініціативи,

– сказав гендиректор Ryanair.

У своїй заяві О'Лірі повідомив, що з 1 серпня авіакомпанія навіть запровадить більш м'які вимоги до безплатного перевезення ручної поклажі. Нові максимальні розміри будуть встановлені на рівні 40x30x20 сантиметрів, що перевищує узгоджений ЄС стандарт 40x30x15 сантиметрів.

Відповідаючи на питання про потенційне підвищення цін на квитки в результаті цієї поступки, О'Лірі заявив, що такий захід не буде необхідним.

Нагадаємо, Європарламент запропонував нові правила щодо ручної поклажі – мають на меті заборонити авіаперевізникам стягувати плату за перевезення мінімального багажу. Пропозиція включає положення, яке гарантуватиме пасажирам право брати на борт літака 2 одиниці ручної поклажі.