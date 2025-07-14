Он считает, что с практической реализацией замысла идеи Европарламента будут проблемы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что в Ryanair говорят о задумке относительно ручной клади?

Майкл О'Лири выразил обеспокоенность относительно практической реализации предложения Европейского парламента гарантировать пассажирам право на бесплатную перевозку двух мест ручной клади на борту самолета.

Здесь есть технический нюанс – две бесплатные единицы ручной клади не поместятся, для этого недостаточно места. Поэтому мы не думаем, что эта инициатива пройдет... В Европарламенте много сумасшедших, которые любят вносить сумасшедшие инициативы,

– сказал гендиректор Ryanair.

В своем заявлении О'Лири сообщил, что с 1 августа авиакомпания даже введет более мягкие требования к бесплатной перевозке ручной клади. Новые максимальные размеры будут установлены на уровне 40x30x20 сантиметров, что превышает согласованный ЕС стандарт 40x30x15 сантиметров.

Отвечая на вопрос о потенциальном повышении цен на билеты в результате этой уступки, О'Лири заявил, что такая мера не будет необходимой.

Напомним, Европарламент предложил новые правила в отношении ручной клади – имеющие целью запретить авиаперевозчикам взимать плату за перевозку минимального багажа. Предложение включает положение, которое будет гарантировать пассажирам право брать на борт самолета 2 единицы ручной клади.