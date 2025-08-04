Теперь размер малой ручной клади в Ryanair полностью совпадает со стандартами Wizz Air. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

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Какие новые нормы ручной клади Ryanair?

С 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила ручной клади для авиапассажиров Ryanair.

Теперь путешественникам разрешено брать на борт самолета сумку размером 40×30×20 сантиметров, что больше, чем раньше, когда разрешенные размеры составляли 40×25×20 сантиметров.

Следует заметить, что это изменение касается всех пассажиров, независимо от их тарифного класса.



Ryanair обновил норму ручной клади / Фото Ryanair

В то же время размеры большой ручной клади, за которую взимается дополнительная плата при покупке билета по базовому тарифу, останутся неизменными. Пассажирам напомнили, что максимально допустимые размеры такой поклажи – 55×40×20 сантиметров.

К слову, ранее Ryanair раскритиковал замысел ЕС относительно ручной клади.