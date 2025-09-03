Яке рішення прийняли депутати Верховної Ради?
У середу, 3 вересня, Верховна Рада України затвердила указ президента (законопроєкт №13442) про примусове вилучення 1 592 різних видів вагонів, що належать російським компаніям. За ухвалення законопроєкту проголосували 263 депутати, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Дивіться також 210 мільярдів на кону: у Німеччині не відкидають використання заморожених активів Росії
Як зазначається у пояснювальній записці до закону, конфіскацію ініціювало АТ "Укрзалізниця".
З метою недопущення контролю країни-агресора за залізничними вагонами в умовах відсічі збройної агресії російської федерації існує потреба примусового вилучення 1592 різних видів вагонів на користь держави Україна,
– вказано в документі.
Рішення ухвалили "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".
Вагони, цистерни та платформи наразі належать російським компаніям "ВЕБ-Лізинг", ВЕБ.РФ, "Державна транспортна лізингова компанія", "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".
Що варто знати про конфіскацію активів РФ?
- ЄС заморозив понад 200 мільярдів євро російських активів у відповідь на вторгнення в Україну та не планує їх повертати навіть після припинення вогню. За словами верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Каї Каллас, кошти залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не відшкодує Україні завдані під час війни збитки.
- Єврокомісія вже розробляє механізм передачі активів Росії на відбудову України, уникаючи прямої конфіскації. Один із варіантів – перевести їх у більш ризикові інвестиції, аби отримати більше прибутку.
- Однак ініціативу конфіскації активів Росії підтримують не всі. Прем'єр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступають за те, щоб кошти залишалися в банку Euroclear до укладення мирної угоди.