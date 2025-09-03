Яке рішення прийняли депутати Верховної Ради?

У середу, 3 вересня, Верховна Рада України затвердила указ президента (законопроєкт №13442) про примусове вилучення 1 592 різних видів вагонів, що належать російським компаніям. За ухвалення законопроєкту проголосували 263 депутати, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Дивіться також 210 мільярдів на кону: у Німеччині не відкидають використання заморожених активів Росії

Як зазначається у пояснювальній записці до закону, конфіскацію ініціювало АТ "Укрзалізниця".

З метою недопущення контролю країни-агресора за залізничними вагонами в умовах відсічі збройної агресії російської федерації існує потреба примусового вилучення 1592 різних видів вагонів на користь держави Україна,

– вказано в документі.

Рішення ухвалили "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".

Вагони, цистерни та платформи наразі належать російським компаніям "ВЕБ-Лізинг", ВЕБ.РФ, "Державна транспортна лізингова компанія", "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".

Що варто знати про конфіскацію активів РФ?