Що відомо про програму "УЗ-3000"?

Фокус програми у грудні залишається на прифронтових громадах, пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Це понад 4 000 квитків до прифронтових регіонів та з них. Найпопулярніші напрямки – це поїзди з або до Харкова та Запоріжжя.

Сьогодні – у четвер, 4 грудня – УЗ відкрила можливість пасажирам із дітьми приїхати з прифронтових регіонів до Києва чи Львова та долучитись до "Чарівних Експресів" – залізничних паровозних турів до Дня Святого Миколая.

Близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова вже зареєструвались, щоб використати таку "чарівну" святкову можливість,

– зазначили у компанії.

Цікаво! Загалом в програмі в день запуску вже зареєструвались понад 100 000 користувачів.

Що ще відомо про програму?

Нагадаємо, що квитки за програмою "3 000 кілометрів Україною" доступні в застосунку вже з середи – 3 грудня. Про це повідомили в Укрзалізниці.

У грудні — це поїзди до та з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає,

– йдеться у повідомленні.

Програмою можна скористатися так:

Оновити застосунок; Активувати програму; Обрати рейс.

Слід також додати, що за першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму. Перша тисяча квитків з прифронтових областей розлетілася дуже швидко.

