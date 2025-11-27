Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про рух поїзда Львів – Київ?

Із 14 грудня Львів та українську столицю з'єднає ще один рейс, який курсуватиме за графіком – щогодини. Укрзалізниця запроваджує тактовий рух.

Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду,

– йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці пояснили, що тактовий рух запроваджений для чіткого курсування поїздів з однаковими інтервалами. Тактовість рейсів давно працює в Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах Європи із розвиненою залізничною мережею. Українська залізнична компанія вже протестувала дію такої моделі на місцевій електричці в Києві, що має назву Kyiv City Express.

Основна перевага такої системи – передбачуваність, коли пасажири точно знають час прибуття свого поїзда. До того ж такий розклад легко запам'ятати.

Використовуючи тактовий рейс між Києвом і Львовом, Укрзалізниця зможе рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

Які ще зміни запровадила Укрзалізниця?