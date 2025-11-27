Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Що відомо про рух поїзда Львів – Київ?
Із 14 грудня Львів та українську столицю з'єднає ще один рейс, який курсуватиме за графіком – щогодини. Укрзалізниця запроваджує тактовий рух.
Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду,
– йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці пояснили, що тактовий рух запроваджений для чіткого курсування поїздів з однаковими інтервалами. Тактовість рейсів давно працює в Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах Європи із розвиненою залізничною мережею. Українська залізнична компанія вже протестувала дію такої моделі на місцевій електричці в Києві, що має назву Kyiv City Express.
Основна перевага такої системи – передбачуваність, коли пасажири точно знають час прибуття свого поїзда. До того ж такий розклад легко запам'ятати.
Використовуючи тактовий рейс між Києвом і Львовом, Укрзалізниця зможе рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.
Які ще зміни запровадила Укрзалізниця?
Залізниця долучилася до програми "Зимова підтримка". Глава уряду Юлія Свириденко розповіла, що в межах програми українці зможуть безкоштовно їздити потягами в межах загального ліміту 3000 кілометрів. "Уз-3000" діятиме впродовж чотирьох місців, коли пасажиропотік в потягах менший. В Укрзалізниці зазначили, що 3 000 кілометрів – це відстань найдовшого рейсу по Україні в обох напрямках.
У 2027 році в Україні має з'явитися перший вантажний локомотив Alstom. Усього за 473 мільйони євро, частково фінансованих грантом Світового банку та кредитом ЄБРР, Укрзалізниця планує закупити 55 таких вагонів.
У 2026 році в Укрзалізниці з'являться перші сучасні двоповерхові пасажирські вагони, що дозволять значно збільшити кількість місць та знизити витрати на перевезення.