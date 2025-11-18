Скільки коштують нові електровози?

Про це розповів журналістам голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Програма "УЗ – 3 000": хто з українців незабаром вже зможе скористатися "кілометрами"

За його словами, загальна сума угоди української та французької компаній – 473 мільйони євро:

173 мільйони становлять грантову безповоротну допомогу через фонд Світового банку;

300 мільйонів складає кредит ЄБРР, за яким вже почали фінансування.

Перцовський додав, що ЄБРР надав кредит Укрзалізниці на конфесійних умовах, за якими вже працювали раніше.

Початок повернення цих коштів – через чотири роки, і триватиме це повернення протягом 18 років. Джерелом його є наші доходи від вантажних перевезень, тому що ми купуємо саме вантажні двосистемні локомотиви,

– зазначив голова правління.

У компанії говорять, що закупівля електровозів Alstom стане одним із перших проєктів, який реалізують за принципом змішаного фінансування. Його одразу планували частково за рахунок грантових коштів.

Окрім того, Перцовський наголосив, що проблем із фінансуванням за угодою з французькою компанією не повинно бути. Зокрема, Укрзалізниця вже розрахувалася за аванс.

Фінансування повністю наявне, воно забезпечено і жодних проблем з недофінансуванням цього проєкту не має бути,

– запевнив очільник Укрзалізниці.

Варто знати! Перший французький локомотив очікують в Україні у І кварталі 2027 року. А всю партію електровозів планують поставити протягом 2027– 2029 років.

Які ще нові придбання будуть для УЗ?

Також у 2026 році в Укрзалізниці з'являться перші сучасні двоповерхові пасажирські вагони. У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачили кошти на закупівлю 100 вагонів на суму близько 5,7 мільярда гривень. І серед них буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон, повідомили у Мінфінансів.

Такі двоповерхові вагони допоможуть оптимізувати витрати на перевезення пасажирів.

У порівнянні з одноповерховими вагонами кількість місць у двоповерхових зросте майже на 80%.

У перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення – зі спальними місцями, так і для денного – з місцями для сидіння,

– розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Які нововведення планує Укрзалізниця?