Хто зможе скористатися програмою у грудні?

Обмежений пілот відбудеться більше для прифронтових громад, передає 24 Канал.

Читайте також "Сполучення центральної України під загрозою": в Укрзалізниці відреагували на дописи у мережі

Річ у тім, що грудень є "високого сезону період", як пояснив Олександр Перцовський. Тому компанія не може дуже багато місць "за кілометри запропонувати".

А от якраз більш активний період – це буде вже після свят – січень і лютий місяці. Це для Укрзалізниці традиційно низький період, про що розказав очільник компанії.

Зокрема Перцовський закликав місцеві громади, організаторів різних подій використати це. Тобто якщо передбачається низький сезон, то слід надати можливість людям подорожувати.

І вам це добре, і нам це не створює додаткових навантажень,

– сказав Олександр Перцовський.

Згідно з його слів, "більш активно" українці побачать ці місця в наявності вже у 2026 році. У наявності вони будуть у другій половині січня, а також у лютому.

Важливо! Але для прифронтових громад знайдуть певні можливості протягом грудня. Як сказав Перцовський, там, де є "соціальна важлива" потреба, зокрема у період обстрілів, коли відбувається багато відключень світла, слід дати людям можливість поїхати.

Що ще слід українцям знати про програму?