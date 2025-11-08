Вранці "Укрзалізниця" повідомила, що через пошкодження залізничної інфраструктури низка потягів на Полтавщині та Харківщині суттєво затримуються. Також з'явилася інформація про те, що окупанти повністю зруйнували депо у Гребінці, яке обслуговувало приблизно 40 приміськіх потягів, передає 24 Канал.
Чи справді ситуація в транспортній мережі катастрофічна?
На тлі цих повідомлень у мережі почали ширитися апокаліптичні фото з Полтавщини та дописи, у яких стверджується, що пошкодження депо може призвести до скорочення маршрутів, зокрема Київ – Полтава та Київ – Лубни.
Крім того, українців залякують, що удар по об'єкту загрожує транспортному сполученню усієї центральної України.
Наслідки атаки на Полтавщину / Фото місцеві телеграм-канали, ДСНС, прокуратура
В "Укрзалізниці" закликали не сіяти паніку. Там нагадали, що подібні удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали буденністю. І щоразу вдавалося знаходити рішення для збереження руху.
У компанії окреслили поточну ситуацію на Полтавщині. Так, була виведена достатня кількість резервних тепловозів на знеструмлених ділянках.
Залізничники поступово відновлюють електропостачання: від Гребінки до Полтави електротяга вже працює. Рух поїздів не зупиняється, інфраструктуру активно ремонтують.
Зокрема, навіть Інтерсіті+ №712 Київ – Гусарівка (Краматорський напрямок) прямує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом.
"Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди", – підсумували в "Укрзалізниці".
Які наслідки масованої атаки на Україну 8 листопада?
- У ніч проти 8 листопада ворог запустив понад 500 ракет і дронів. Противник більшив частку балістичних ракет в цій атаці, аби завдати якомога більше руйнувань.
- Під основним ударом опинилася лівобережна Україна. Найбільше постраждали Запоріжжя, Дніпро, Харківщина, Полтавщина.
- Ціллю окупантів знову були об'єкти енергетичної та газової інфраструктури. У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Всі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після російської атаки та не генерують електроенергію. Компанія наголосила, що надалі працюватиме над відновленням, ремонтом та впровадженням нової генерації.