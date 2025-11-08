Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та Володимира Зеленського.

Що відомо про атаку по Україні?

Вночі 8 листопада російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для атаки ворог застосував велику кількість ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом армія противника запустила по Україні 503 засоби повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").

Понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні. І цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура,

– повідомив Зеленський.