Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Чугуїв масовано атакували дронами: масштабні пожежі досі гасять
Що відомо про атаку по Україні?
Вночі 7 листопада російські окупанти атакували 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Ворог запускав засоби повітряного нападу із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда – ТОТ Крим.
Відповідно до даних Повітряних сил, близько 80 із запущених противником цілей – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях,
– ідеться в повідомленні.
Дивіться також Росія гатила дронами по Одещині: під ударом опинилися об'єкти енергетики, спалахнули пожежі
Попередня атака по Україні: основне
Вночі 6 листопада окупанти для атаки по Україні використали 135 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів.
За даними Повітряних сил, близько 90 із запущених ворогом цілей були "Шахеди". Силами ППО збито/подавлено 108 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
Відомо, що були влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.