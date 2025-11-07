Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине?

Ночью 7 ноября российские оккупанты атаковали 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал средства воздушного нападения с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда – ТОТ Крым.

Согласно данным Воздушных сил, около 80 из запущенных противником целей – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 11 локациях,

– говорится в сообщении.

Предварительная атака по Украине: основное