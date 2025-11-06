Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Россия ударила по складам на Харьковщине: есть пострадавшие, среди них – 10-летний ребенок и беременная
Что известно об атаке по Украине?
В ночь на 6 ноября оккупанты для атаки использовали 135 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Враг запускал воздушные цели с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Шаталово.
Около 90 из запущенных целей – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях,
– указывается в ВС.
Смотрите также Враг массированно атаковал Каменское: вспыхнуло несколько пожаров, есть пострадавшие
Предварительная атака по Украине: кратко
Ночью 5 ноября оккупанты атаковали Украину 80-ю ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Около 50 из запущенных вражеских целей были "Шахеды".
Силами противовоздушной обороны было уничтожено 61 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В Воздушных силах информировали, что было зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.