Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине?

В ночь на 6 ноября оккупанты для атаки использовали 135 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Враг запускал воздушные цели с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Шаталово.

Около 90 из запущенных целей – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях,

– указывается в ВС.

Предварительная атака по Украине: кратко