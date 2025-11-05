Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько "Шахедов" сбили во время атаки 4 – 5 ноября?
Согласно сообщению Воздушных сил, враг запустил не только "Шахеды", но и "Герберы" и беспилотники других типов. Атака началась с 19:00 4 ноября и до сих пор продолжается, ведь в воздушном пространстве есть несколько вражеских БПЛА.
Всего российских ударных дронов было 80, их запускали из Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска. "Шахедов" из них – около 50.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– написали в ПС.
Там заявили, что зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых на 2 локациях.
Где были взрывы ночью 5 ноября?
Прежде всего в Павлограде на Днепропетровщине, куда прилетели "Шахеды". Взрывы прогремели в полночь.
В половине пятого утра россияне выпустили баллистические ракеты по Сумской области. Утром там есть проблемы с электроэнергией.
Ночью и под утро оккупанты били по Николаеву "Шахедами" и авиационными средствами поражения, тип которых еще устанавливается. Возможно, это были КАБы. Под атаку попала промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.
Ударили и по Новгород-Северскому на Черниговщине, там есть трое раненых.
В Купянске из-за ударов дронами погибли 62-летняя и 42-летняя женщины, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Всего в 2025 году россияне запустили в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад. Sky News указывают, что украинская ПВО сбивает 64 процента дронов.