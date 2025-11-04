Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что, учитывая то, что оккупанты увеличивают количество применения баллистических ракет, то Patriot – это единственная система, которая гарантированно работает против этого оружия. Поэтому предоставление таких дополнительных систем в пользу Украины.

Как Украина может использовать Patriot?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что Россия увеличивает количество обстрелов по территории Украины, однако их сложность заключается и в том, что противник наносит комбинированные удары.

Это затрудняет обнаружение или перехват. Patriot – это система, которая предусматривает обнаружение и мониторинг большого количества целей одновременно. Это нам на пользу,

– сказал он.

Несмотря на это, авиаэксперт отметил важность развертывания систем противоракетной защиты, которые могли бы работать по баллистическим ракетам на самом высоком участке прилета. Это обезопасило бы от последствий ударов.

Он объяснил, что Patriot и другие системы, которые имеет Украина, сбивают ракету на последнем этапе захода на цель. То есть уже тогда, когда ракета летит к цели, поэтому даже сбитая ракета может иметь последствия.

Поэтому важно, чтобы наше государство также имело системы противоракетной защиты.

Это позволило бы противодействовать баллистическим ракетам, даже тем, которые могут направляться в сторону Европы, но проходить курсом над Украиной,

– добавил Храпчинский.

Поэтому, по его мнению, такие системы могут усилить защиту не только нашего государства, но Европы в целом.

Что известно о предоставлении Украине систем Patriot?