Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що, зважаючи на те, що окупанти збільшують кількість застосування балістичних ракет, то Patriot – це єдина система, яка гарантовано працює проти цієї зброї. Тому надання таких додаткових систем на користь Україні.

Як Україна може використовувати Patriot?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що Росія збільшує кількість обстрілів по території України, однак їхня складність полягає і в тому, що противник завдає комбінованих ударів.

Це ускладнює виявлення або перехоплення. Patriot – це система, яка передбачає виявлення і моніторинг великої кількості цілей одночасно. Це нам на користь,

– сказав він.

Попри це, авіаексперт наголосив на важливості розгортання систем протиракетного захисту, які могли б працювати по балістичних ракетах на найвищій ділянці прильоту. Це убезпечило б від наслідків ударів.

Він пояснив, що Patriot та інші системи, які має Україна, збивають ракету на останньому етапі заходу на ціль. Тобто вже тоді, коли ракета летить до цілі, тому навіть збита ракета може мати наслідки.

Тому важливо, щоб наша держава також мала системи протиракетного захисту.

Це дозволило б протидіяти балістичним ракетам, навіть тим, які можуть прямувати в бік Європи, але проходити курсом над Україною,

– додав Храпчинський.

Тому, на його думку, такі системи можуть посилити захист не лише нашої держави, але Європи в цілому.

Що відомо про надання Україні систем Patriot?