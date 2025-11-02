Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. Він подякував Берліну за допомогу.

Що відомо про можливу допомогу від Німеччини?

Президент України повідомив про посилення компонента систем Patriot в протиповітряній обороні країни. Він висловив за це вдячність Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за "спільний крок для захисту".

За його словами, відповідне посилення протиповітряної оборони готували протягом певного часу. Володимир Зеленський наголосив, що усі досягнуті домовленості вдалося виконати. Він подякував усім за допомогу.

Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну,

– написав він.

Також президент додав, що Україна продовжує співпрацю з партнерами задля побудови надійної системи ППО, спроможності якої зможуть гарантувати безпеку і для партнерів країни, коли це буде потрібно.

"Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати", – резюмував український лідер.

Що цьому передувало?