Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про роботу ЗРК Patriot під час атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

Дивіться також Авіаексперт відповів, яка система ППО збиватиме балістику краще за Patriot

Яку роль відіграв Patriot під час масованої атаки на енергетику?

Ігнат зазначив, що у ніч на 10 жовтня Росія запустила на Україну багато балістики. За допомогою системи Patriot вдалося перехопити один з "Кинджалів" та 4 балістичні ракети.

На думку посадовця, Patriot є хорошою системою, яка здатна перехоплювати балістику. Проте радіус, в якому він може працювати по балістичному озброєнню, є невеликим – це лише кілька десятків кілометрів, приблизно до 25.

Саме тому для того, щоб держава могла закрити принаймні обласні центри чи об'єкти критичної інфраструктури, потрібно набагато більше таких систем. Наразі, коли Росія атакує Україну великою кількістю балістики, українським Повітряним силам не вдається перехоплювати достатню кількість балістики.

Російська атака на Україну: коротко про головне