Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Читайте також Росія масовано атакувала енергетику України: які руйнування сталися в областях

Як президент прокоментував нічну атаку?

Володимир Зеленський повідомив, що на багатьох об'єктах критичної інфраструктури зараз триває ліквідація російського удару по енергетиці.

Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити,

– наголосив президент.

За його словами, наразі вже відомо про понад 20 постраждалих – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок російського удару також загинула дитина.

Зеленський зазначив, що в Києві бригади вже працюють над відновленням електропостачання та водопостачання.

Наразі знеструмлення фіксують у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Внаслідок атаки постраждали також Кіровоградщина, Запоріжжя та Херсонщина.