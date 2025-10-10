Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Как президент прокомментировал ночную атаку?
Владимир Зеленский сообщил, что на многих объектах критической инфраструктуры сейчас идет ликвидация российского удара по энергетике.
Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить,
– подчеркнул президент.
По его словам, сейчас уже известно о более 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате российского удара также погиб ребенок.
Зеленский отметил, что в Киеве бригады уже работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.
В настоящее время обесточивание фиксируют в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. В результате атаки пострадали также Кировоградщина, Запорожье и Херсонщина.
Под вражеским ударом оказался ряд областей / Фото: ГСЧС