Как президент прокомментировал ночную атаку?

Владимир Зеленский сообщил, что на многих объектах критической инфраструктуры сейчас идет ликвидация российского удара по энергетике.

Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить,

– подчеркнул президент.

По его словам, сейчас уже известно о более 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате российского удара также погиб ребенок.

Зеленский отметил, что в Киеве бригады уже работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.

В настоящее время обесточивание фиксируют в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. В результате атаки пострадали также Кировоградщина, Запорожье и Херсонщина.

Под вражеским ударом оказался ряд областей / Фото: ГСЧС