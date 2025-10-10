В результате российской атаки произошли повреждения домов, критических объектов и другой инфраструктуры. В каких регионах фиксируются последствия и насколько они ужасны – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Сложная ситуация в Киеве: Левый берег без света, есть проблемы с водой
Что известно о повреждении инфрастуктуры из-за российской атаки 10 октября?
Глава министерства иностранных дел в связи с ударами по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, в частности энергетике призвал партнеров решительно отреагировать. Путин сделал это 10 октября – в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году. Это сознательная демонстрация того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия. Россия хуже ХАМАС, Министр подчеркнул, что из-за террористического акта Москвы умер 7-летний мальчик в Запорожье, десятки гражданских были ранены. В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепре и других регионах много людей остаются без света из-за российских ударов по гражданским энергетическим объектам. Сибига также отметил, что лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду по статье II Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы. Поэтому Россия должна чувствовать ответственность за свои действия с помощью давления и санкций. Ночью Россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего произошли пожары и травмировались четыре человека. По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, этой ночью враг направлял 8 "Шахедов", 5 ракет и 5 КАБов. Повреждены 12 многоэтажек и 8 домов частного сектора. Кроме этого, горела газовая труба многоэтажки. В результате атаки возникли сложности с поставками газа в области, однако в 08:23 ситуацию стабилизировали. В больнице от полученных травм скончался 7-летний мальчик. Под прицелом врага снова был Нежинский район. Ночью враг попал в энергетический объект. Энергетики работают над восстановлением его работы. Ночью Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование одной из тепловых энергостанций. Специалисты работают над устранением последствий. В столице была повреждена многоэтажка в Печерском районе. Из-за падения обломков в доме произошел пожар сразу на нескольких этажах. По меньшей мере 12 человек получили травмы. В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытой территории, однако обошлось без возгорания и разрушений. Из-за российских ударов по энергетике на Сумщине и Полтавщине ввели графики отключений электроэнергии. Сколько они продлятся – невозможно спрогнозировать, поэтому ограничения действуют до отмены по команде НЭК "Укрэнерго". В результате российской атаки на Полтавщине поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе, без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов. В Киевской области во время российской атаки возник пожар в Броварском районе. Там повреждены несколько зданий и сгорели два автомобиля. Всего около 28 000 семей остались без электричества, энергетики работают над восстановлением поставок. В Черкасской ОГА отметили, что обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка в Каневе. Там один человек получил ранения. Всего за помощью медиков обратились 8 жителей. Также целился по критической инфраструктуре, в результате чего пришлось перекрыть движение по плотине ГЭС. В небе над областью ПВО обезвредила 8 российских БпЛА, а также крылатую ракету. Из-за ракетно-пушечной вражеской атаки на Кировоградщине прекратила работу водонасосная станция ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске. Сейчас давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме. Для преодоления последствий атаки работают все службы. Утром в Черноморске удалось восстановить электроснабжение после российской атаки. Критическая инфраструктура в Одесской области работает в штатном режиме. За прошедшие сутки россияне дважды ударили из артиллерии по Куцурубской громаде и пять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет. За ночь силы ПВО в области сбили или обезвредили четыре БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. По данным ОВА, Днепропетровщина находилась под атакой БпЛА и ракет. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском и в Кривом Роге. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются. Известно, что ночью в результате обстрела пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Украинской громаде Синельниковского района горел комбайн, грузовик и хозяйственная постройка. По уточненной информации, в Кривом Роге из-за вражеской атаки пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет. С дронов российская армия попала по Николаевской общине, там загорелся частный дом. Над Днепропетровской областью ПВО сбила 60 беспилотников.
Андрей Сибига осудил очередной террор украинцев
– заявил Сибига.
Под атакой оказалось Запорожье
В Чернигове в очередной раз поврежден энергообъект
Под атаку попал объект ДТЭК
Последствия атаки на Киев
В двух областях аварийно выключают свет
Киевская область была под атакой врага
Последствия атаки для инфраструктуры Черкасской области
На Кировоградщине есть проблемы с водоснабжением
Энергетики ликвидировали последствия атаки в Одесской области
БпЛА сбивали в Николаевской области
Последствия атаки в Днепропетровской области
Глава министерства иностранных дел в связи с ударами по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, в частности энергетике призвал партнеров решительно отреагировать.
Путин сделал это 10 октября – в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году. Это сознательная демонстрация того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия. Россия хуже ХАМАС,
Министр подчеркнул, что из-за террористического акта Москвы умер 7-летний мальчик в Запорожье, десятки гражданских были ранены. В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепре и других регионах много людей остаются без света из-за российских ударов по гражданским энергетическим объектам.
Сибига также отметил, что лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду по статье II Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы. Поэтому Россия должна чувствовать ответственность за свои действия с помощью давления и санкций.
Ночью Россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего произошли пожары и травмировались четыре человека.
По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, этой ночью враг направлял 8 "Шахедов", 5 ракет и 5 КАБов. Повреждены 12 многоэтажек и 8 домов частного сектора. Кроме этого, горела газовая труба многоэтажки.
В результате атаки возникли сложности с поставками газа в области, однако в 08:23 ситуацию стабилизировали.
В больнице от полученных травм скончался 7-летний мальчик.
Под прицелом врага снова был Нежинский район. Ночью враг попал в энергетический объект.
Энергетики работают над восстановлением его работы.
Ночью Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование одной из тепловых энергостанций. Специалисты работают над устранением последствий.
В столице была повреждена многоэтажка в Печерском районе. Из-за падения обломков в доме произошел пожар сразу на нескольких этажах. По меньшей мере 12 человек получили травмы.
В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытой территории, однако обошлось без возгорания и разрушений.
Из-за российских ударов по энергетике на Сумщине и Полтавщине ввели графики отключений электроэнергии. Сколько они продлятся – невозможно спрогнозировать, поэтому ограничения действуют до отмены по команде НЭК "Укрэнерго".
В результате российской атаки на Полтавщине поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе, без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов.
В Киевской области во время российской атаки возник пожар в Броварском районе. Там повреждены несколько зданий и сгорели два автомобиля.
Всего около 28 000 семей остались без электричества, энергетики работают над восстановлением поставок.
В Черкасской ОГА отметили, что обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка в Каневе. Там один человек получил ранения. Всего за помощью медиков обратились 8 жителей. Также целился по критической инфраструктуре, в результате чего пришлось перекрыть движение по плотине ГЭС.
В небе над областью ПВО обезвредила 8 российских БпЛА, а также крылатую ракету.
Из-за ракетно-пушечной вражеской атаки на Кировоградщине прекратила работу водонасосная станция ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске.
Сейчас давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме. Для преодоления последствий атаки работают все службы.
Утром в Черноморске удалось восстановить электроснабжение после российской атаки. Критическая инфраструктура в Одесской области работает в штатном режиме.
За прошедшие сутки россияне дважды ударили из артиллерии по Куцурубской громаде и пять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.
За ночь силы ПВО в области сбили или обезвредили четыре БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.
По данным ОВА, Днепропетровщина находилась под атакой БпЛА и ракет. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском и в Кривом Роге. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.
Известно, что ночью в результате обстрела пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Украинской громаде Синельниковского района горел комбайн, грузовик и хозяйственная постройка.
По уточненной информации, в Кривом Роге из-за вражеской атаки пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет.
С дронов российская армия попала по Николаевской общине, там загорелся частный дом.
Над Днепропетровской областью ПВО сбила 60 беспилотников.