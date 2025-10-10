В результате российской атаки произошли повреждения домов, критических объектов и другой инфраструктуры. В каких регионах фиксируются последствия и насколько они ужасны – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о повреждении инфрастуктуры из-за российской атаки 10 октября?

09:49, 10 октября

Андрей Сибига осудил очередной террор украинцев

Глава министерства иностранных дел в связи с ударами по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, в частности энергетике призвал партнеров решительно отреагировать.

Путин сделал это 10 октября – в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году. Это сознательная демонстрация того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия. Россия хуже ХАМАС,
– заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что из-за террористического акта Москвы умер 7-летний мальчик в Запорожье, десятки гражданских были ранены. В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепре и других регионах много людей остаются без света из-за российских ударов по гражданским энергетическим объектам.

Сибига также отметил, что лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду по статье II Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы. Поэтому Россия должна чувствовать ответственность за свои действия с помощью давления и санкций.

09:36, 10 октября

Под атакой оказалось Запорожье

Ночью Россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего произошли пожары и травмировались четыре человека.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, этой ночью враг направлял 8 "Шахедов", 5 ракет и 5 КАБов. Повреждены 12 многоэтажек и 8 домов частного сектора. Кроме этого, горела газовая труба многоэтажки.

В результате атаки возникли сложности с поставками газа в области, однако в 08:23 ситуацию стабилизировали.

В больнице от полученных травм скончался 7-летний мальчик.

09:35, 10 октября

В Чернигове в очередной раз поврежден энергообъект

Под прицелом врага снова был Нежинский район. Ночью враг попал в энергетический объект.

Энергетики работают над восстановлением его работы.

09:33, 10 октября

Под атаку попал объект ДТЭК

Ночью Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование одной из тепловых энергостанций. Специалисты работают над устранением последствий.

09:29, 10 октября

Последствия атаки на Киев

В столице была повреждена многоэтажка в Печерском районе. Из-за падения обломков в доме произошел пожар сразу на нескольких этажах. По меньшей мере 12 человек получили травмы.

В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытой территории, однако обошлось без возгорания и разрушений.

09:26, 10 октября

В двух областях аварийно выключают свет

Из-за российских ударов по энергетике на Сумщине и Полтавщине ввели графики отключений электроэнергии. Сколько они продлятся – невозможно спрогнозировать, поэтому ограничения действуют до отмены по команде НЭК "Укрэнерго".

В результате российской атаки на Полтавщине поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе, без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов.

09:24, 10 октября

Киевская область была под атакой врага

В Киевской области во время российской атаки возник пожар в Броварском районе. Там повреждены несколько зданий и сгорели два автомобиля.

Всего около 28 000 семей остались без электричества, энергетики работают над восстановлением поставок.

09:20, 10 октября

Последствия атаки для инфраструктуры Черкасской области

В Черкасской ОГА отметили, что обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка в Каневе. Там один человек получил ранения. Всего за помощью медиков обратились 8 жителей. Также целился по критической инфраструктуре, в результате чего пришлось перекрыть движение по плотине ГЭС.

В небе над областью ПВО обезвредила 8 российских БпЛА, а также крылатую ракету.

09:19, 10 октября

На Кировоградщине есть проблемы с водоснабжением

Из-за ракетно-пушечной вражеской атаки на Кировоградщине прекратила работу водонасосная станция ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске.

Сейчас давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме. Для преодоления последствий атаки работают все службы.

09:12, 10 октября

Энергетики ликвидировали последствия атаки в Одесской области

Утром в Черноморске удалось восстановить электроснабжение после российской атаки. Критическая инфраструктура в Одесской области работает в штатном режиме.

09:10, 10 октября

БпЛА сбивали в Николаевской области

За прошедшие сутки россияне дважды ударили из артиллерии по Куцурубской громаде и пять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

За ночь силы ПВО в области сбили или обезвредили четыре БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.

09:05, 10 октября

Последствия атаки в Днепропетровской области

По данным ОВА, Днепропетровщина находилась под атакой БпЛА и ракет. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском и в Кривом Роге. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.

Известно, что ночью в результате обстрела пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Украинской громаде Синельниковского района горел комбайн, грузовик и хозяйственная постройка.

По уточненной информации, в Кривом Роге из-за вражеской атаки пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет.

С дронов российская армия попала по Николаевской общине, там загорелся частный дом.

Над Днепропетровской областью ПВО сбила 60 беспилотников.