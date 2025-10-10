Внаслідок російської атаки сталися пошкодження будинків, критичних об'єктів та іншої інфраструктури. У яких регіонах фіксуються наслідки та наскільки вони жахливі – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Складна ситуація у Києві: Лівий берег без світла, є проблеми з водою
Що відомо про пошкодження інфрастуктури через російську атаку 10 жовтня?
Під прицілом ворога знову був Ніжинський район. Вночі ворог поцілив у енергетичний об'єкт. Енергетики працюють над відновленням його роботи. Вночі Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплових енергостанцій. Фахівці працюють над усуненням наслідків. У столиці було пошкоджено багатоповерхівку в Печерському районі. Через падіння уламків у будинку сталася пожежа одразу на кількох поверхах. Щонайменше 12 людей дістали травми. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкритій території, однак обійшлося без займання та руйнувань. Через російські удари по енергетиці на Сумщині та Полтавщині запровадили графіки відключень електроенергії. Скільки вони триватимуть – неможливо спрогнозувати, тож обмеження діють до скасування за командою НЕК "Укренерго". Внаслідок російської атаки на Полтавщині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. У Київській області під час російської атаки виникла пожежа в Броварському районі. Там пошкоджено кілька будівель та згоріли два автомобілі. Загалом близько 28 000 родин залишились без електрики, енергетики працюють над відновленням постачання. У Черкаській ОВА зазначили, що уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Там одна людина зазнала поранень. Усього за допомогою медиків звернулися 8 жителів. Також цілив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого довелося перекрити рух греблею ГЕС. В небі над областю ППО знешкодила 8 російських БпЛА, а також крилату ракету. Через ракетно-дронову ворожу атаку на Кіровоградщині припинила роботу водонасосна станція ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську. Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі. Для подолання наслідків атаки працюють усі служби. Зранку в Чорноморську вдалося відновити електропостачання після російської атаки. Критична інфраструктура на Одещині працює в штатному режимі. Минулої доби росіяни двічі вдарили з артилерії по Куцурубській громаді та п'ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає. За ніч сили ППО в області збили чи знешкодили чотири БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. За даними ОВА, Дніпропетровщина перебувала під атакою БпЛА та ракет. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та в Кривому Розі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються. Відомо, що вночі внаслідок обстрілу постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості. В Українській громаді Синельниківського району горів комбайн, вантажівка та господарська споруда. За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років. Із дронів російська армія влучила по Миколаївській громаді, там зайнявся приватний будинок. Над Дніпропетровською областю ППО збила 60 безпілотників.
У Чернігові вкотре пошкоджено енергооб'єкт
Під атаку потрапив об'єкт ДТЕК
Наслідки атаки на Київ
У двох областях аварійно вимикають світло
Київська область була під атакою ворога
Наслідки атаки для інфраструктури Черкащини
На Кіровоградщині є проблеми з водопостачанням
Енергетики ліквідували наслідки атаки на Одещині
БпЛА збивали в Миколаївській області
Наслідки атаки в Дніпропетровській області
Під прицілом ворога знову був Ніжинський район. Вночі ворог поцілив у енергетичний об'єкт.
Енергетики працюють над відновленням його роботи.
Вночі Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплових енергостанцій. Фахівці працюють над усуненням наслідків.
У столиці було пошкоджено багатоповерхівку в Печерському районі. Через падіння уламків у будинку сталася пожежа одразу на кількох поверхах. Щонайменше 12 людей дістали травми.
У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкритій території, однак обійшлося без займання та руйнувань.
Через російські удари по енергетиці на Сумщині та Полтавщині запровадили графіки відключень електроенергії. Скільки вони триватимуть – неможливо спрогнозувати, тож обмеження діють до скасування за командою НЕК "Укренерго".
Внаслідок російської атаки на Полтавщині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.
У Київській області під час російської атаки виникла пожежа в Броварському районі. Там пошкоджено кілька будівель та згоріли два автомобілі.
Загалом близько 28 000 родин залишились без електрики, енергетики працюють над відновленням постачання.
У Черкаській ОВА зазначили, що уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Там одна людина зазнала поранень. Усього за допомогою медиків звернулися 8 жителів. Також цілив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого довелося перекрити рух греблею ГЕС.
В небі над областю ППО знешкодила 8 російських БпЛА, а також крилату ракету.
Через ракетно-дронову ворожу атаку на Кіровоградщині припинила роботу водонасосна станція ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську.
Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі. Для подолання наслідків атаки працюють усі служби.
Зранку в Чорноморську вдалося відновити електропостачання після російської атаки. Критична інфраструктура на Одещині працює в штатному режимі.
Минулої доби росіяни двічі вдарили з артилерії по Куцурубській громаді та п'ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
За ніч сили ППО в області збили чи знешкодили чотири БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.
За даними ОВА, Дніпропетровщина перебувала під атакою БпЛА та ракет. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та в Кривому Розі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.
Відомо, що вночі внаслідок обстрілу постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.
В Українській громаді Синельниківського району горів комбайн, вантажівка та господарська споруда.
За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років.
Із дронів російська армія влучила по Миколаївській громаді, там зайнявся приватний будинок.
Над Дніпропетровською областю ППО збила 60 безпілотників.