Внаслідок російської атаки сталися пошкодження будинків, критичних об'єктів та іншої інфраструктури. У яких регіонах фіксуються наслідки та наскільки вони жахливі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про пошкодження інфрастуктури через російську атаку 10 жовтня?

09:35, 10 жовтня

У Чернігові вкотре пошкоджено енергооб'єкт

Під прицілом ворога знову був Ніжинський район. Вночі ворог поцілив у енергетичний об'єкт.

Енергетики працюють над відновленням його роботи.

09:33, 10 жовтня

Під атаку потрапив об'єкт ДТЕК

Вночі Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплових енергостанцій. Фахівці працюють над усуненням наслідків.

09:29, 10 жовтня

Наслідки атаки на Київ

У столиці було пошкоджено багатоповерхівку в Печерському районі. Через падіння уламків у будинку сталася пожежа одразу на кількох поверхах. Щонайменше 12 людей дістали травми.

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкритій території, однак обійшлося без займання та руйнувань.

09:26, 10 жовтня

У двох областях аварійно вимикають світло

Через російські удари по енергетиці на Сумщині та Полтавщині запровадили графіки відключень електроенергії. Скільки вони триватимуть – неможливо спрогнозувати, тож обмеження діють до скасування за командою НЕК "Укренерго".

Внаслідок російської атаки на Полтавщині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.

09:24, 10 жовтня

Київська область була під атакою ворога

У Київській області під час російської атаки виникла пожежа в Броварському районі. Там пошкоджено кілька будівель та згоріли два автомобілі.

Загалом близько 28 000 родин залишились без електрики, енергетики працюють над відновленням постачання.

09:20, 10 жовтня

Наслідки атаки для інфраструктури Черкащини

У Черкаській ОВА зазначили, що уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Там одна людина зазнала поранень. Усього за допомогою медиків звернулися 8 жителів. Також цілив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого довелося перекрити рух греблею ГЕС.

В небі над областю ППО знешкодила 8 російських БпЛА, а також крилату ракету.

09:19, 10 жовтня

На Кіровоградщині є проблеми з водопостачанням

Через ракетно-дронову ворожу атаку на Кіровоградщині припинила роботу водонасосна станція ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську.

Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі. Для подолання наслідків атаки працюють усі служби.

09:12, 10 жовтня

Енергетики ліквідували наслідки атаки на Одещині

Зранку в Чорноморську вдалося відновити електропостачання після російської атаки. Критична інфраструктура на Одещині працює в штатному режимі.

09:10, 10 жовтня

БпЛА збивали в Миколаївській області

Минулої доби росіяни двічі вдарили з артилерії по Куцурубській громаді та п'ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

За ніч сили ППО в області збили чи знешкодили чотири БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.

09:05, 10 жовтня

Наслідки атаки в Дніпропетровській області

За даними ОВА, Дніпропетровщина перебувала під атакою БпЛА та ракет. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та в Кривому Розі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

Відомо, що вночі внаслідок обстрілу постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.

В Українській громаді Синельниківського району горів комбайн, вантажівка та господарська споруда.

За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років.

Із дронів російська армія влучила по Миколаївській громаді, там зайнявся приватний будинок.

Над Дніпропетровською областю ППО збила 60 безпілотників.