Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення глави держави до учасників засідання Європейської ради.

Що пропонує Зеленський Європі?

Зеленський висловив прохання до Європи бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони України.

Наразі є список із країн, які очікують від нас поставок Patriot. Президент попросив поступитися місцем країни, яким наразі не потрібно захищатися від ракет та дронів.

Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі. А в деяких країн системи Patriot уже є, але, на щастя, їм не потрібно їх використовувати так, як нам,

– сказав Зеленський.

Він запропонував змінити порядок: якщо Україна отримає системи зараз, то вона буде готова повернути їх або замінити, коли настане її черга.

"Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні – у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом. А підтримка у сфері протиповітряної оборони має бути справді спільною європейською справою – коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа", – підсумував президент.

Що відомо про Patriot для України?