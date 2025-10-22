Про це в етері 24 Каналу зазначив голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов, припустивши, що якщо дійсно, як заявив президент України, існує черга між країнами на отримання цих систем від США, то одним з основних завдань для українського посольства має бути зміна цієї черговості на користь України.
Чому Трамп не зможе проігнорувати обіцянки щодо Patriot?
В умовах постійних російських обстрілів Україна сьогодні потребує як систем Patriot, так і ракет до них. Як зауважив голова "Інституту Американістики", слід відзначити роль журналістів, особливо українських, які перебувають у Вашингтоні.
"Кореспондентка "Суспільного" на Генасамблеї у Нью-Йорку запитувала у Трампа про Patriot, які він обіцяв ще за часів попереднього візиту Зеленського до США. Склалося враження, що Білий дім після цього запитання згадав про це. Ось такі короткі запитання на такому рівні дуже важливі", – вважає Фарапонов.
Він переконаний, що коли увага медіа прикута до такого питання, що залишити його без дій у Трампа не вийде. Тому, на його думку, до кінця 2025 року передача американських Patriot для України відбудеться.
Думаю, що вдасться домовитися або з тими іншими, хто стоїть в черзі за Patriot, або з адміністрацією Білого дому. Якщо вони є в наявності та готові до транспортування, то це не буде проблемою,
– підсумував Фарапонов.
Що відомо про домовленості щодо Patriot?
10 жовтня український президент заявив, що цієї осені наша держава очікує отримати дві системи Patriot та ракети до них від своїх союзників. Одночасно з цим Сполучені Штати у вересня погодили пакет допомоги Україні, куди входять ці системи.
11 жовтня Зеленський під час розмови з Трампом обговорив питання стосовно потреби України отримати від американців Patriot та можливості їх постачання.
Після зустрічі з Трампом президент України 17 жовтня заявив пресі, що наша держава готує контракт на отримання 25-ти Patriot. Він пояснив, що наразі є черги у виробництві, оскільки інші країни теж замовляли ці системи ППО для себе. Проте Зеленський зауважив, що є усвідомлення того, які країни Європи сьогодні можуть поступитися Україні в черзі.