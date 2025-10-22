Про це в етері 24 Каналу зазначив голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов, припустивши, що якщо дійсно, як заявив президент України, існує черга між країнами на отримання цих систем від США, то одним з основних завдань для українського посольства має бути зміна цієї черговості на користь України.

Чому Трамп не зможе проігнорувати обіцянки щодо Patriot?

В умовах постійних російських обстрілів Україна сьогодні потребує як систем Patriot, так і ракет до них. Як зауважив голова "Інституту Американістики", слід відзначити роль журналістів, особливо українських, які перебувають у Вашингтоні.

"Кореспондентка "Суспільного" на Генасамблеї у Нью-Йорку запитувала у Трампа про Patriot, які він обіцяв ще за часів попереднього візиту Зеленського до США. Склалося враження, що Білий дім після цього запитання згадав про це. Ось такі короткі запитання на такому рівні дуже важливі", – вважає Фарапонов.

Він переконаний, що коли увага медіа прикута до такого питання, що залишити його без дій у Трампа не вийде. Тому, на його думку, до кінця 2025 року передача американських Patriot для України відбудеться.

Думаю, що вдасться домовитися або з тими іншими, хто стоїть в черзі за Patriot, або з адміністрацією Білого дому. Якщо вони є в наявності та готові до транспортування, то це не буде проблемою,

– підсумував Фарапонов.

Що відомо про домовленості щодо Patriot?