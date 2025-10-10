Під час спілкування з журналістами 10 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна перебуває в очікуванні пакету допомоги, який пообіцяв Дональд Трамп, передає 24 Канал.

Що відомо про можливі поставки Україні Patriot від США?

Президент висловив сподівання, що незабаром зможе довідатися про те, коли системи ППО будуть надані.

Він зауважив, що наступного тижня українська делегація вирушить до США. "Подивимося, який фідбек отримаємо", – додав політик.

️Глава держави додав, що восени Україна отримає від союзників дві системи Patriot із відповідним комплектом ракет.

"Безперечно, це не та десятка систем ППО, які ми очікуємо від США. Це інші системи, про які нам вдалося домовитися", – політик.

Також президент зазначив, що українська влада наразі займається "мегаугодою", у якій ППО – це номер один. "Ми готові це купувати, готові задіяти різні формати програм", – пояснив Зеленський.

Зверніть увагу! Між Києвом та США тривають переговори про "мегаугоду" щодо озброєння на 90 мільярдів доларів. Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу припустив, що у межах цієї угоди Україна може отримати далекобійну зброю.