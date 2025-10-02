Українські та західні чиновники оцінили поточну ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Десятки дронів знову тероризували Україну, є влучання: як відпрацювала ППО

Чому ефективність української ППО знизилась?

Прикладом таких змін стали літні удари по підприємствах, що виробляють безпілотники: російські ракети виявилися значно ефективнішими проти систем Patriot, які США передали Україні. У виданні уточнюють, що йдеться, зокрема, про ймовірні оновлення мобільного комплексу "Іскандер-М" (дальністю до 500 кілометрів) та авіаційної балістичної ракети "Кинджал" (до 480 кілометрів).

Зараз ракети рухаються по типовій траєкторії, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які "заплутують і обходять" перехоплювачі Patriot,

– зазначають у FT.

Колишній український посадовець назвав такі можливі оновлення "зміною правил гри" для Росії, тим паче що постачання додаткових перехоплювачів Києву просуваються повільніше, ніж очікувалося.

За даними Повітряних сил України, зібраними аналітиками лондонського Центру інформаційної стійкості, влітку рівень перехоплення балістичних ракет зростав – у серпні він досягав близько 37% – проте у вересні, попри меншу інтенсивність запусків, цей показник впав до приблизно 6%. У середу Повітряні сили повідомили, що чотири випущені "Іскандер-М" досягли призначених цілей і не були збиті.

"Цього літа ракетами було сильно пошкоджено щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях, заявили нинішні та колишні українські чиновники. Згідно з публічними повідомленнями місцевих чиновників, це включало удар 28 серпня по об'єкту, що виробляє турецькі дрони Bayraktar", - додали у Financial Times.

За словами двох співрозмовників FT, дві ракети в одній з атак були спрямовані саме на офіси компанії, яка проєктує і виготовляє компоненти для БпЛА; поблизу також постраждали будівлі ЄС та Британської Ради.

У виданні нагадують, що Patriot – одна з небагатьох наявних в України систем, спроможних перехоплювати балістичні ракети, і перші ознаки модернізації ракет супротивника проявилися в помітному падінні ефективності перехоплення.

Збройні сили України мали труднощі з послідовним використанням систем протиповітряної оборони Patriot для захисту від балістичних ракет Москви через нещодавні тактичні вдосконалення Росії, зокрема вдосконалення, які дозволяють її ракетам змінювати траєкторію та виконувати маневри, а не летіти традиційною балістичною траєкторією,

– констатував у своєму звіті спеціальний генеральний інспектор Агентства оборонної розвідки США.

У цьому звіті згадали й про російську атаку 28 червня, коли РФ запустила сім балістичних ракет, з яких Україна збила лише одну, а також обстріл 9 липня, який включав 13 ракет, з яких Київ знищив 7.

У своїй оцінці експерти кажуть, що найімовірніше росіяни коригують програмне забезпечення ракет – аналізи траєкторій та дані про перехоплення дозволяють оперативно вносити такі правки. Дослідник з Університету Осло Фабіан Гофман зауважив, що "Іскандер-М" здатен на агресивні маневри на кінцевому етапі, і замість дорогих апаратних модернізацій противник може просто перепрограмувати систему наведення: наприклад, реалізувати різке загальмування і стрімке пікірування, що ускладнює роботу перехоплювача Patriot.

Україна, своєю чергою, ділиться даними про застосування Patriot з Пентагоном та виробниками (Raytheon і Lockheed Martin), щоб ті могли вносити потрібні оновлення. Проте, як попереджають співрозмовники FT, інженерні та програмні протидії часто відстають від темпів еволюції тактик Москви, тож Україна і її партнери мають постійно адаптуватися до нових викликів.

Нідерланди розмістять Patriot і NASAMS в Польщі