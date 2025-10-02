Значну частину було збито або подавлено ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також У низці областей лунала тривога: була загроза атаки ударних БпЛА

Як відпрацювала ППО?

Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово.

Атаку відбивала авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 9:00 ППО збила чи подавила 53 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, є влучання 31 безпілотника на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

– закликали у ПС.

Що відомо про атаку?