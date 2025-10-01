Інформацію про можливі небезпекі через дронову атаку зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни уразили підстанцію у Славутичі: частина Чернігівщини без світла
Де рухаються ворожі дрони?
У цій новині немає хронології
Надвечір'я середи 1 жовтня стає неспокійним через нові загрози ворожих БпЛА. Є Інформація стосовно руху російських дронів.
Інформацію про можливі небезпекі через дронову атаку зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни уразили підстанцію у Славутичі: частина Чернігівщини без світла
У цій новині немає хронології