Через атаку можливі труднощі з водопостачанням. Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на органи місцевої влади.

Що відомо про наслідки ворожої атаки на Славутич?

Російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту, внаслідок чого він частково пошкоджений.

В'ячеслав Чаус повідомив, що через атаку частина громад на Чернігівщині залишилася без світла. Аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання. Ворожа атака продовжується.

Міський голова Чернігова Фомічев уточнив, що окупанти вдарили по Славутичу на Київщині, уразивши підстанцію. Він додав, що екстрені служби працюють над переходом на іншу підстанцію.

Раніше була інформація про групу БпЛА на Чернігівщині. Зокрема, о 16:52 повідомлялося про запуск 4 безпілотників у напрямку Славутича.

Вже о 16:56 стало відомо, що ударні БпЛА "Герань-2" атакують енергетичну інфраструктуру Чернігівщини.

Зауважте! Славутич розташований на півночі України, в Київській області, на лівому березі Дніпра. Географічно місто оточене територією Чернігівської області, хоча адміністративно належить до Київської.

У Чернігівводоканалі поінформували, що в місті зафіксовані перебої з електропостачанням, що може вплинути й на подачу води на верхні поверхи багатоповерхівок.

Жителям рекомендують за можливості набирати воду на нижніх поверхах, у разі несправностей звертатися до ЖЕКів, а також допомагати сусідам, які не мають доступу до води.

