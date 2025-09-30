Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, главу ОВА.

Що відомо про загибель цілої родини на Сумщині?

Вночі 30 вересня росіяни прицільно вдарили ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині.

У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що з-під завалів рятувальники деблокували тіла 4 загиблих, а саме батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Росія забирає життя українців