Що відомо про загибель цілої родини на Сумщині?
Вночі 30 вересня росіяни прицільно вдарили ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині.
У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому,
Відомо, що з-під завалів рятувальники деблокували тіла 4 загиблих, а саме батьків та їхніх синів 6 і 4 років.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!
Росія забирає життя українців
Уночі неділі, 28 вересня, окупанти масовано атакували Україну, основним напрямком удару став Київ. Серед загиблих у столиці – 12-річна дівчинка.
Нещодавно породілля, яка постраждала під час обстрілу Києва 7 вересня, померла в лікарні. Жінка два тижні була в реанімації.
Зранку 18 вересня російська армія скинула бомбу "ФАБ-250" з УМПК на житловий сектор Костянтинівки. Внаслідок атаки загинули 5 людей.