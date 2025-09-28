До місця трагедії люди несуть квіти та іграшки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо про загиблу в Києві дівчинку?

За інформацією ЗМІ, найбільше вночі в Києві постраждав будинок, у якому загинула 12-річна дівчина. Її мама наразі перебуває в лікарні, а рятувальники продовжують розбирати завали.

До місця трагедії люди вже несуть квіти та іграшки. Сусідка Людмила розповіла журналістам про жертву російського обстрілу.

Просто в їхню квартиру (прилетіло – 24 Канал)… Така дитинка в них весела – спортом, англійською займалася. Така активна. І в Канаді вона була. Були за кордоном, приїхали в школу. Дуже чудове дитя. Це просто шок,

– поділилася жінка.

