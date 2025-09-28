На неї відреагував Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. За словами президента, Москва заслуговує на найжорсткіший тиск світу.

Як Зеленський відреагував на атаку 28 вересня?

Уночі противник запустив на Україну майже 500 ударних безпілотників і понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Однак уранці в небі знову літали російсько-іранські "Шахеди".

За словами президента, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Одещина.

Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу,

– заявив Зеленський.

Через обстріли пошкоджено будівлю Інституту кардіології, підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Наразі відомо про щонайменше 40 поранених людей, зокрема дітей, загалом по Україні. У Києві загинуло 4 людини, серед жертв – 12 річна дівчинка. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким.