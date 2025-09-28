На нее отреагировал Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. По словам президента, Москва заслуживает самого жесткого давления мира.

Как Зеленский отреагировал на атаку 28 сентября?

Ночью противник запустил по Украине почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Однако утром в небе снова летали российско-иранские "Шахеды".

По словам президента, основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская и Одесская области.

Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только самое жесткое давление со стороны мира,

– заявил Зеленский.

В результате обстрелов повреждены здание Института кардиологии, предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома, а также объекты гражданской инфраструктуры.

На данный момент известно о не менее 40 раненых, в том числе детях, по всей Украине. В Киеве погибли 4 человека, среди жертв – 12-летняя девочка. Президент выразил соболезнования всем родным и близким.