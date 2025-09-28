Дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitorwar.

Куди летіли ракети й "Шахеди" вночі 28 вересня?

За даними моніторів, уночі противник запустив безпілотники "Герань-2" та "Гербера", а також аеробалістичні ракети "Кинджал".

Окрім того, ворог завдав масованого удару крилатими ракетами Х-101 та 3М14 "Калібр".

Зверніть увагу! Щодо кількості запущених Росією засобів ураження монітори закликали очікувати звіт Повітряних сил ЗСУ.

Мапа руху ракет і безпілотників / Фото monitorwar

До слова, раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу попередив про загрозу масованих нальотів із контрольованих Росією територій малопомітних дронів, що обходять звичайні системи ППО. Він наголосив на потребі в тіснішій координації з Європою та оновленні спроможностей для захисту повітряного простору.

Що відомо про масовану атаку вночі 28 вересня?