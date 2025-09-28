Так, Росія знову атакувала регіон. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Росіяни масовано атакують Київ: є загибла, кількість постраждалих зростає

Які наслідки атаки на Одещину?

Росіяни вночі вдарили по Одещині, внаслідок чого зафіксовано пошкодження. Там виникло загоряння, яке станом на 8:16 вже загасили.

Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували,

– ідеться в повідомленні.

Крім цього, є пошкодження даху приватного житлового будинку, який знаходився поруч.

За даними ДСНС, ніхто не постраждав.

Олег Кіпер, глава ОВА, уточнив, що вночі ворог атакував Одещину ударними дронами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура.

За його словами, внаслідок удару було зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Він уточнив, що робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Крім цього, було пошкоджено дах та скління приватного будинку.

Наслідки атаки на Одещину / Фото Олега Кіпера, ДСНС

Дивіться також Україна під масованим російським ударом: усе, що відомо про наслідки атаки

Де ще били росіяни?