Так, Россия снова атаковала регион. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Россияне массированно атакуют Киев: есть погибшая, количество пострадавших растет

Какие последствия атаки в Одесской области?

Россияне ночью ударили по Одесской области, в результате чего зафиксированы повреждения. Там возникло возгорание, которое по состоянию на 8:16 уже потушили.

В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который пожарные ликвидировали,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, есть повреждения крыши частного жилого дома, который находился рядом.

По данным ГСЧС, никто не пострадал.

Олег Кипер, глава ОВА, уточнил, что ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.

По его словам, в результате удара был разрушен цех и склад готовой продукции винного завода. Он уточнил, что рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Кроме этого, была повреждена крыша и остекление частного дома.

Последствия атаки в Одесской области / Фото Олега Кипера, ГСЧС

Смотрите также Украина под массированным российским ударом: все, что известно о последствиях атаки

Где еще били россияне?