Про це пише 24 Канал з посиланням на главу ОВА Миколу Калашника.

Дивіться також Росіяни масовано атакують Київ: кількість постраждалих зростає

Що відомо про атаку на Київщину?

Внаслідок російської атаки на Київщині є постраждалі. Також фіксують пошкодження в декількох районах області.

У Фастівському районі пошкодження зазнали 5 людей. Вказується, що це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Їм надають медичну допомогу.

На території підприємства спалахнула пожежа. Станом на 6:37 її ліквідували.

У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі 9-поверхівки. Там пошкоджено 6 автомобілів. Пожежу вже погасили.

За попередніми даними, 2 жінки (56 та 47 років) отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали меддопомогу на місці.

Наслідки атаки на Київщину / Фото з телеграму Миколи Калашника

Дивіться також Україна під масованим російським ударом: усе, що відомо про наслідки атаки

Де ще лунали вибухи?