Повітряні сили попереджали про загрозу. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія знову тероризує Україну ударними БпЛА: де є загроза

Вибухи у Києві 28 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 01:16 вночі 28 вересня. Трохи раніше сирени зазвучали у кількох районах Київської області. Повітряні сили інформували про рух у регіоні ворожих ударних БпЛА.

Приблизно о 01:20 у Києві місцеві почули звуки вибухів. Ймовірно, це були звуки роботи Протиповітряної оборони по ворожих цілях. У КМВА тим часом закликали пройти у найближче укриття і залишатися там до відбою.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи вночі?