Воздушные силы предупреждали об угрозе. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия снова терроризирует Украину ударными БпЛА: где есть угроза

Взрывы в Киеве 28 сентября: что известно?

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:16 ночью 28 сентября. Чуть раньше сирены зазвучали в нескольких районах Киевской области. Воздушные силы информировали о движении в регионе вражеских ударных БпЛА.

Примерно в 01:20 в Киеве местные услышали звуки взрывов. Вероятно, это были звуки работы противовоздушной обороны по вражеским целям. В КГВА тем временем призвали пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до отбоя.

Где еще раздавались взрывы ночью?