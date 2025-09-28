Фиксировали скоростную цель и БпЛА в направлении региона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также Россия снова терроризирует Украину ударными БпЛА: где есть угроза

Что известно об атаке на Запорожскую область?

Взрывы в Запорожской области прогремели в 1:07.

Взрыв прогремел в одном из районов города,– уточнил Иван Федоров.

Громко также было в 1:17 и 1:21.

"Еще три взрыва прогремели в городе. Не пренебрегайте правилами безопасности. Тревога раздается по всей территории области", – писал председатель ОВА в 1:21.

Воздушные силы предупреждали о движении вражеского БпЛА на Запорожье, а сразу после этого – о скоростной цели. Как писал телеграм-канал "Николаевский Ванек", это мог быть "Смерч".

Справочно. "Смерч" – это дальнобойная реактивная система залпового огня для поражения живой силы. Также ее используют для обезвреживания техники, артиллерии, тактических и зенитных ракет, а также разрушают командные пункты, узлы связи и объекты военно-промышленной структуры.

После атаки в Запорожье в одном из районов произошло возгорание, повреждена автозаправка и ее оборудование.

Председатель ОВА сообщил, что было по меньшей мере 4 удара.

Один из них пришелся на частный дом, ранен человек.

Обстрелы Украины: последние новости