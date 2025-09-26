Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве на Запорожье?

Воздушная тревога в Запорожской области началась в 21:34.

В 22:59 в Воздушных силах предупреждали о БПЛА в северной части Запорожья. Он летел западным курсом.

Уже в 23:07 стало известно, что жители области слышали взрыв, а 23:13 – был повторный.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал председатель ОВА Иван Федоров.

Перед этим он предупреждал о БПЛА ударного типа в направлении Вознесеновского района.

Впоследствии стало известно, что россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры. Федоров добавил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина.

Кроме того, в результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья.

Предварительно есть пострадавшие.

